ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Естонії назвали терміни продовження поїзда "чотирьох столиць" до Таллінна

Новини » Суспільство    07.02.2019 - 13:32
В Естонії назвали терміни продовження поїзда "чотирьох столиць" до Таллінна
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзд можуть продовжити до Таллінна вже цього літа

Поїзд "чотирьох столиць" можуть продовжити до Таллінна (Естонія) вже цього літа. Про це заявила представник Естонської залізниці Моніка Ліллес, передає РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт err.ee.

За її словами, минулого тижня відбулася зустріч представників Естонської залізниці з українськими колегами, на якій "Укрзалізниця" заявила про готовність продовжити потяг до Таллінна.

"Наша компанія також почала роботу по з'ясуванню місцевого інтересу до проекту...Також необхідно обговорити графік руху та інші питання з представниками залізниць країн, по яких проходить поїзд. Якщо цей проект виправдовує себе з точки зору всіх сторін, то, за попередніми даними, поїзд може бути продовжено до Таллінна вже на початку літа", - зазначила Ліллес.

Нагадаємо, поїзд "чотирьох столиць", який рухається за маршрутом Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига, почав курсувати з 28 вересня 2018 року. З 30 січня цього року поїзд почав курсувати раз на чотири дні. Хоча раніше передбачалося, що з грудня він буде курсувати через день.

 

УЗ скорочує графік ще одного поїзда до Росії Україна скорочує залізничне сполучення з Росією
Новини України УкрзалізницяпоездТаллин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся