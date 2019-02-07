В Естонії назвали терміни продовження поїзда "чотирьох столиць" до Таллінна

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзд можуть продовжити до Таллінна вже цього літа

Поїзд "чотирьох столиць" можуть продовжити до Таллінна (Естонія) вже цього літа. Про це заявила представник Естонської залізниці Моніка Ліллес, передає РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт err.ee.

За її словами, минулого тижня відбулася зустріч представників Естонської залізниці з українськими колегами, на якій "Укрзалізниця" заявила про готовність продовжити потяг до Таллінна.

"Наша компанія також почала роботу по з'ясуванню місцевого інтересу до проекту...Також необхідно обговорити графік руху та інші питання з представниками залізниць країн, по яких проходить поїзд. Якщо цей проект виправдовує себе з точки зору всіх сторін, то, за попередніми даними, поїзд може бути продовжено до Таллінна вже на початку літа", - зазначила Ліллес.

Нагадаємо, поїзд "чотирьох столиць", який рухається за маршрутом Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига, почав курсувати з 28 вересня 2018 року. З 30 січня цього року поїзд почав курсувати раз на чотири дні. Хоча раніше передбачалося, що з грудня він буде курсувати через день.