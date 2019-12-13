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УЗ назначила дополнительные рейсы поезда "четырех столиц" на новогодние праздники

Новости » Общество     13.12.2019 - 15:58
УЗ назначила дополнительные рейсы поезда "четырех столиц" на новогодние праздники
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря

Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск, Вильнюс, Рига. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря. Билеты на поезд уже можно купить.

Поезд "Четыре столицы" курсирует с 28 сентября 2018 года. За это время поездом в обоих направлениях путешествовали 36 тыс. пассажиров. Около 80 % пассажиропотока приходится на страны Балтии.

Напомним, поезд "четырех столиц" ранее собирались продолжить в Таллинн (Эстония).

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" уже назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Назначенные поезда будут курсировать в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

РБК-Украина писало, что Евгений Кравцов заявлял, что в этом году "Укрзализныця" назначит 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.

Ранее "Укрзализныця" изменила график движения поездов на 2019/2020 года и назначил 8 новых поездов в популярных направлениях.

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