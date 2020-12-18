ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

УЗ призначила додаткові поїзди на зимові свята

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 13:53
УЗ призначила додаткові поїзди на зимові свята
Фото: стюард біля потягу (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси до свят. Також залізниця призначила додаткові зупинки поїздів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїздів №135/136 Чернівці - Одеса та №217/218 Київ - Львів - Рахів.

Також поїзду №217/218 Київ - Рахів з 18 грудня призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси.

Зазначимо, з 24 грудня "Укрзалізниця" запускає поїзди сполученням Ужгород-Херсон та Харків-Ворохта.

Нагадаємо, наприкінці листопада "Укрзалізниця" призначила на новорічні свята додаткові поїзди зі Львова до Одеси, з Ковеля до Львова та з Києва до Херсона.

РБК-Україна писало, що під час режиму посиленого карантину, який діятиме в Україні з 8 по 24 січня, потяги продовжать курсувати. Однак в них, як і раніше, будуть діяти протиепідемічні заходи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Укрзалізниця

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся