УЗ призначила додаткові поїзди на зимові свята

Фото: стюард біля потягу (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси до свят. Також залізниця призначила додаткові зупинки поїздів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїздів №135/136 Чернівці - Одеса та №217/218 Київ - Львів - Рахів.

Також поїзду №217/218 Київ - Рахів з 18 грудня призначені додаткові зупинки на станціях Татарів та Кваси.

Зазначимо, з 24 грудня "Укрзалізниця" запускає поїзди сполученням Ужгород-Херсон та Харків-Ворохта.

Нагадаємо, наприкінці листопада "Укрзалізниця" призначила на новорічні свята додаткові поїзди зі Львова до Одеси, з Ковеля до Львова та з Києва до Херсона.

РБК-Україна писало, що під час режиму посиленого карантину, який діятиме в Україні з 8 по 24 січня, потяги продовжать курсувати. Однак в них, як і раніше, будуть діяти протиепідемічні заходи.