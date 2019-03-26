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УЗ призначила 7 додаткових поїздів на Великдень

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 17:01
УЗ призначила 7 додаткових поїздів на Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзди призначені на додаткові дати з 27 квітня по 1 травня

"Укрзалізниця" призначила 7 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів на Великдень та травневі свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служб УЗ. 

Цьогоріч українці матимуть п’ять вихідних днів поспіль з 27 квітня по 1 травня. На ці дні УЗ призначила такі рейси: 

  • № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 26, 27 квітня 1 та 5 травня відправленням з Києва о 07:42 та прибуттям до Львова о 17:59. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме об 11:54 та прибуватиме до Києва о 21:47.
  • № 197/198 Київ - Ковель вирушить у рейс 26 та 30 квітня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.
  • № 162/161 Київ - Миколаїв курсуватиме 1 та 5 травня до Миколаєва, відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Миколаєва о 04:53. Відправлення з Миколаєва 30 квітня та 4 травня о 21:47 та прибуття до Києва о 12:28.
  • № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення з Києва о 08:35 та прибуття до Одеси 17:51. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:08 та прибуттям о 20:31.
  • № 179 Київ - Дніпро курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня, відправлення з Києва о 08:03 та прибуття до Дніпра о 17:57. Відправлення з Дніпра о 12:20 та прибуття до Києва о 22:04.
  • № 164/163 Київ - Харків курсуватиме 27 квітня та 1 травня. Відправлення з Києва о 05:37 та прибуття до Харкова о 13:45. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:05 та прибуде до Києва о 21:37.
  • № 168 Львів - Одеса курсуватиме 27, 30 квітня, 1 та 5 травня. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Також призначені додаткові рейси для поїздів № 670 Кременчук - Бахмач, № 774 Київ - Шостка, № 782 Київ - Черкаси, № 779 Суми - Київ - Вінниця.

Раніше повідомлялося, що АТ "Укрзалізниця" з 1 квітня підвищить тарифи на перевезення пасажирів і багажу на 13-21% в залежності від категорії поїзду та типу вагону. 

РБК-Україна писало, що через перехід на літній час у квитках на поїзди з 31 березня вже вказаний відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. 

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