УЗ скоригувала графік руху поїздів через перехід на літній час

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У квитках з 31 березня вже вказаний літній час

Через перехід на літній час у квитках на поїзди з 31 березня вже вказаний відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Як нагадали в пре-службі, 31 березня о 3 годині за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед.

"Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у понеділок 1 квітня, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - зазначили в прес-службі.

Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн, додали в УЗ.

Нагадаємо, перехід на зимовий і літній час в Україні відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Відзначимо, переведення годинника в Україні відбувається двічі: восени - на зимовий час і навесні - на літній час. Згідно з постановою Кабміну, навесні переводять стрілки годинника на годину пізніше, а восени - на годину раніше.