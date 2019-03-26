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УЗ назначила 7 дополнительных поездов на Пасху

Новости » Общество    26.03.2019 - 17:01
УЗ назначила 7 дополнительных поездов на Пасху
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поезда назначены на дополнительные даты с 27 апреля по 1 мая

"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов на Пасху и майские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб УЗ.

В этом году украинцы получат пять выходных дней подряд с 27 апреля по 1 мая. На эти дни УЗ назначила следующие рейсы:

  • № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 26, 27 апреля, 1 и 5 мая отправлением из Киева в 07:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.
  • № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 06:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.
  • № 162/161 Киев - Николаев будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 04:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.
  • № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытием в 20:31.
  • № 179 Киев - Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепр в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.
  • № 164/163 Киев - Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 05:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.
  • № 168 Львов - Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг - Бахмач, № 774 Киев - Шостка, № 782 Киев - Черкассы, № 779 Сумы - Киев - Винница.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" с 1 апреля повысит тарифы на перевозку пассажиров и багажа на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

РБК-Украина писало, что за переход на летнее время в билетах на поезда с 31 марта уже указанный откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

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