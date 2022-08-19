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УЗ подовжує маршрут поїзда з Івано-Франківська для евакуації жителів Нікополя та Марганця

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П'ятниця 19 серпня 2022 20:26
УЗ подовжує маршрут поїзда з Івано-Франківська для евакуації жителів Нікополя та Марганця Фото: УЗ подовжує маршрут поїзда з Івано-Франківська для евакуації жителів Нікополя та Марганця (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ - Київ до Запоріжжя через підвищений попит жителів Нікополя та Марганця на виїзд до більш безпечних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що з 1 вересня поїзд курсуватиме подовженим маршрутом із Запоріжжя. Він відправлятиметься о 21:34. До Івано-Франківська через Київ поїзд прибуватиме наступної доби о 22:42.

У зворотному напрямку, поїзд відправлятиметься з 3 вересня о 8:56 з Івано-Франківська, і прибуватиме до Запоріжжя наступної доби о 10:10.

Поїзд додатково курсуватиме через Марганець, Нікополь, Апостолове, Кривий Ріг та інші міста.

Квитки вже скоро будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах.

Нагадаємо, сьогодні у Харківській області вантажний потяг зійшов з рейок. Через це затримуються кілька пасажирських поїздів.

Як повідомлялося раніше, у поїздах УЗ пасажири тепер можуть пограти у настільні ігри.

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Укрзалізниця Дніпропетровська область
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