На вокзалі в Харкові встановлять металошукачі і не тільки: нові правила від УЗ

"Укрзалізниця" посилить заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова. Потрапити на вокзал буде можна лише через центральний вхід.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Відзавтра на вокзалі запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі, 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори", - пише пресслужба УЗ. Пасажирів просять прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки потягу, аби встигнути пройти огляд багажу.