"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат: графік руху
Фото: "Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат (t.me/UkrzalInfo)
У середу, 24 серпня, "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №745/746 сполученням Київ - Славсько.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".
Розклад рейсу буде наступним:
- Поїзд відправлятиметься з Києва о 06:08, зупиняючись у Львові о 11:56 і прибуватиме на станцію Славсько о 13:58.
- Зворотно зі станції Славсько поїзд відходитиме о 14:28, зупиняючись у Львові о 16:24 та прибуватиме до Києва о 22:20.
Компанія заявила, що квитки найближчим часом будуть доступні в касах вокзалів та онлайн.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів на харківському напрямку.
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