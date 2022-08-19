"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат: графік руху

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку " Укрзалізниці ".

Компанія заявила, що квитки найближчим часом будуть доступні в касах вокзалів та онлайн.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів на харківському напрямку.

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