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"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат: графік руху

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 17:22
"Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат: графік руху Фото: "Укрзалізниця" повертає рейс з Києва до Карпат (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 24 серпня, "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №745/746 сполученням Київ - Славсько.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Розклад рейсу буде наступним:

  • Поїзд відправлятиметься з Києва о 06:08, зупиняючись у Львові о 11:56 і прибуватиме на станцію Славсько о 13:58.
  • Зворотно зі станції Славсько поїзд відходитиме о 14:28, зупиняючись у Львові о 16:24 та прибуватиме до Києва о 22:20.

Компанія заявила, що квитки найближчим часом будуть доступні в касах вокзалів та онлайн.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" повідомила про затримку поїздів на харківському напрямку.

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