На 6 годин довше. УЗ повідомила про нові зміни в розкладі потягів через Полтави

Маршрути руху трьох потягів, що прямують до Полтави, були терміново змінені через технічні проблеми. "Укрзалізниця" організувала підвезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram .

Так, пасажирів підвозять електричками та автобусами зі ст. Миргород та Полтава-Київська, а також організували оперативні пересадки на потяг №150 до Полтави та потяг №22 до Харкова зі ст. Ромодан.

"Пасажирів з Полтави-Київської запрошуємо скористатися автобусним трансфером до Полтави-Південної", - йдеться в повідомленні.

Зміни також торкнуться деяких зворотних рейсів: