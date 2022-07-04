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УЗ терміново змінила маршрути трьох потягів до Полтави: час у дорозі збільшився

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Понеділок 04 липня 2022 10:21
УЗ терміново змінила маршрути трьох потягів до Полтави: час у дорозі збільшився Фото: УЗ терміново змінила маршрути трьох поїздів до Полтави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Маршрути руху трьох поїздів, що прямують до Полтави, були терміново змінені через технічні проблеми. Час у дорозі збільшився орієнтовно на п'ять годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.

Зокрема, змінено рух поїздів:

  • №722 Київ - Харків;
  • № 22 Львів - Харків;
  • №150 Чернівці - Полтава.

"Зазначені поїзди замість Миргорода і Полтави-Київської будуть тимчасово слідувати через Ромодан, Кременчук і Полтаву-Південну. Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

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Укрзалізниця Полтава
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