УЗ терміново змінила маршрути трьох потягів до Полтави: час у дорозі збільшився
Фото: УЗ терміново змінила маршрути трьох поїздів до Полтави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Маршрути руху трьох поїздів, що прямують до Полтави, були терміново змінені через технічні проблеми. Час у дорозі збільшився орієнтовно на п'ять годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.
Зокрема, змінено рух поїздів:
- №722 Київ - Харків;
- № 22 Львів - Харків;
- №150 Чернівці - Полтава.
"Зазначені поїзди замість Миргорода і Полтави-Київської будуть тимчасово слідувати через Ромодан, Кременчук і Полтаву-Південну. Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.
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