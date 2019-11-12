Звільнення Геруса та підвищення цін на газ: новини за 11 листопада

Колаж РБК-Україна

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення, Андрія Геруса звільнено з посади представника президента в Кабміні, Володимир Зеленський виступив з відеоозверненням. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 11 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення

У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах складе 4 899 рн за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, "Нафтогаз" в листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів.

Зеленський звільнив Геруса

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента у Кабінеті міністрів. На його місце Зеленський призначив Олексія Перевезенцева.

Олексій Перевезенцев був на посаді держсекретаря Міністерства економрозвитку і торгівлі в Кабміні. Він також очолював юридичний департамент МЕРТ і входив до наглядової ради Енергобанку, Укрексімбанку, НАК Нафтогаз України і ОПЗ.

Військова прокуратура викрила масштабну корупційну схему в Міноборони

Головна військова прокуратура виявлила факти, які свідчать про завдання Міністерством оборони України 173 млн грн збитків.

У 2017 році працівники Міністерства оборони України у 2017 році при закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони у контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій на загальну суму понад 173 млн гривень.

Зеленський: питання продажу землі іноземцям вирішиться на референдумі

В Україні питання продажу землі іноземцям будуть вирішуватися на всенародному референдумі. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. "Іноземці та компанії, що мають іноземців серед засновників, отримають право купувати землю лише в разі, якщо на це буде дано згоду народу на всеукраїнському референдумі", - зазначив Зеленський.

Тим часом противники земельної реформи вийшли на акції протесту і перекрили дороги в 13 областях.

НАБУ затримало 7 осіб у справі про розкрадання 1,2 млрд грн кредиту Нацбанку

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час слідчих дій в "Райффайзен Банку" затримали сім осіб - колишніх і діючих посадових осіб Національного банку.

Зазначається, що посадових осіб затримали "за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

В Петрівському завершено розведення сил, - штаб

Українська сторона поінформувала ОБСЄ про завершення розведення сил в Петрівському. Про це РБК-Україна повідомив речник прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) Андрій Агєєв.

Як зазначили в ООС, 12 листопала з 12:00 розпочнеться розмінування.

Суд заарештував генерала у справі про закупівлю бронежилетів для ЗСУ

Печерський районний суд Києва заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитра Марченка.

За його словами, Марченка взяли під арешт і призначили заставу в сумі 76 млн гривень. Його підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів за завищеною ціною.

Хуртовини та екстремальні морози: синоптик здивував прогнозом на зиму

Погода в Україні взимку 2019-2020 принесе жителям країни ряд неприємних сюрпризів. І хоча в середньому рівень погоди і опадів не буде надто відрізнятися від щорічних, зима запам'ятається різкими перепадами між відлигою і сильними морозами.

Згідно з прогнозом Віталія Постриганя, начальника Черкаського обласного центру з гідрометеорології, суворої зими, як 50-60 років тому в Україні не буде. Зима очікується досить теплою і дощовою, але з хвилями екстремальних морозів.