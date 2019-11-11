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Суд заарештував генерала у справі про закупівлю бронежилетів для ЗСУ

Новини » Політика     11.11.2019 - 17:09
Суд заарештував генерала у справі про закупівлю бронежилетів для ЗСУ
Фото: Дмитро Марченко (mil.gov.ua)

Дмитро Марченко зможе вийти під заставу в 76 млн гривень

Печерський районний суд Києва заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитра Марченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram директора Держбюро розслідувань Романа Труби.

За його словами, Марченка взяли під арешт і призначили заставу в сумі 76 млн гривень. Його підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів за завищеною ціною.

"Залишилося обрати заходи ще для чотирьох підозрюваних. Поки тільки для чотирьох - їх буде більше. Нагадаю, що слідство вважає, що ці люди, умисно, за попередньою змовою, закупили для військових тисячі бракованих бронежилетів. Те, що вони прострілюються, доведено експертизами. Вартість укладеного договору - 176 млн гривень", - додав Труба.

Нагадаємо, в червні у посадових осіб Міністерства оборони пройшли обшуки в рамках кримінальної справи про закупівлю цих бронежилетів. За даними слідства, всього було закуплено 20 тисяч бронежилетів, при цьому, 60% з них прострілюються при намоканні.

Обшуки проходили в приміщеннях Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. Серед чиновників обшуки були, зокрема, у Дмитра Марченка та Юрія Бірюкова.

Раніше також повідомлялося, що комітет Ради з нацбезпеки хоче перевірити якість бронежилетів.

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