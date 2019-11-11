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Військова прокуратура викрила масштабну корупційну схему в Міноборони

Новини » Політика     11.11.2019 - 12:27
Військова прокуратура викрила масштабну корупційну схему в Міноборони
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Виявлено факти, які свідчать про завдання Міністерством оборони України 173 млн грн збитків

Головною військовою прокуратурою виявлено факти, які свідчать про завдання Міністерством оборони України 173 млн грн збитків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Як зазначається, працівники Міністерства оборони України у 2017 році при закупівлі засобів зв’язку іноземного виробництва для потреб оборони у контракті не передбачили обов’язкової умови щодо одержання Україною відповідних компенсацій на загальну суму понад 173 млн гривень.

"Головною військовою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про масшабну схему в оборонній сфері.

Крім того, Зеленський подав у Раду законопроект про посилення люстрації. Відповідно до законопроекту під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014 го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної Ради, генерального прокурора, голови СБУ, голови Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, главам Державної фіскальної служби і митниці , секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

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