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У Раду надійшли подання про звільнення Бабак і призначення віце-прем'єра

Новини » Політика     17.01.2020 - 00:27
У Раду надійшли подання про звільнення Бабак і призначення віце-прем'єра
Фото: Альона Бабак (РБК-Україна)

У парламентському комітеті питання звільнення Бабак розглянуть зранку 17 січня

До Верховної Ради України надійшли подання прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про звільнення Альони Бабак з посади глави Міністерства розвитку громад та територій України. Про це передає РБК-Україна із посиланням на заступника голови комітету з питань організації державної влади Олександра Качуру.

Фотографії документа Качура оприлюднив у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що це питання комітет організації державної влади розгляне вже 17 січня.

"Завтра о 9:00 наш комітет (організації державної влади) буде звільняти міністра Мінрегіону Альону Бабак", - уточнив він.

У Раду надійшли подання про звільнення Бабак і призначення віце-прем'єра

Також Качура оприлюднив ще одне подання Гончарука - про призначення на посаду віце-прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У Раду надійшли подання про звільнення Бабак і призначення віце-прем'єра

Це питання також буде розглянуто на ранковому засіданні парламентського комітету - про це йдеться у порядку денному комітету на п'ятницю, 17 січня, оприлюдненому на сайті Верховної ради.

Нагадаємо, Бабак працює в уряді Олексія Гончарука з кінця серпня 2019 року, коли був сформований новий Кабінет міністрів за результатами перемоги партії "Слуга народу" на позачергових виборах, представники якої склали так звану монобольшість. Бабак була нардепом 8 скликання від "Самопомічі".

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниправительствоОлексій Гончарук
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