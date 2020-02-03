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У Раді хочуть прийняти закон про поведінку нардепів

Новини » Політика     03.02.2020 - 13:50
У Раді хочуть прийняти закон про поведінку нардепів
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар порадив пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг

В парламенті повинен бути прийнятий кодекс поведінки народного депутата в якості закону. Про це заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спікер прокоментував заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Євгена Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг

"Мені б дуже хотілося, щоб з'явився кодекс в якості закону. Це кодекс поведінки народного депутата. Щоб це було не тільки внутрішньо партійна історія, яку ти можеш підтримати чи ні", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в прямому ефірі ток-шоу "Голос народу" на каналі "112. Україна" порадив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Пізніше він вибачився, заявивши, що ще не навчився відповідати на чутливі питання.

Також РБК-Україна писало, що у фракції "Слуга народу" завершили розробку "кодексу етики", порушення якого депутатів будуть виключати зі складу монобольшенства. Депутатам фракції запропонують підписатися під кодексом.

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Новини України нардепВерховна РадаДмитро Разумков
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