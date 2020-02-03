ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стефанчук розповів, коли в Раді з'явиться закон про всеукраїнський референдум

Новини » Політика     03.02.2020 - 11:38
Стефанчук розповів, коли в Раді з'явиться закон про всеукраїнський референдум
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Замглави парламенту зазначив, що цей документ широко обговорюється суспільством

Найближчим часом до Верховної ради внесуть законопроект про всеукраїнський референдум. Про це заявив перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, цей документ широко обговорюється суспільством.

"Ми провели робочу групу щодо народовладдя. Результатом став найперший законопроект про всеукраїнський референдум, який широко обговорюється суспільством. Найближчим часом ми внесемо його до парламентської зали", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер парламенту заявив, що в Раді підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання.

Він підкреслював, що підготовлений учасниками робочої групи законопроект "Про всеукраїнський референдум" не є остаточною редакцією і ще потребує суттєвого доопрацювання.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Ради Дмитро Разумков розповів про закони з пакету щодо народовладдя. Він зазначив, що найближчим часом парламент буде отримувати перші закони з пакету про народовладдя.

Додамо також, Стефанчук розраховував, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді 2019 року. Він відзначав, що в Раді зареєстровано близько 8 проектів, що стосуються народовладдя і референдуму.

У Раді розробили закон про всеукраїнський референдум, - Стефанчук У Раді анонсували розробку законопроекту про захист держсимволів України
Новини України референдумРуслан Стефанчук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся