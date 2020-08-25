Звільнили ще одного білоруського дипломата, який підтримав протести

Третього секретаря посольства Білорусі в Індії Андрія Місюру звільнили з Міністерства закордонних справ. Дипломат раніше підтримав мирні протести в країні.

Про це повідомляє "Радыё Свабода".

Зокрема, Місюра підтримав мирну акцію солідарності з білоруським народом у Делі. Він також прикрасив своє фото в Facebook біло-червоним прапором і записав спеціальне відеозвернення.

"Це мій останній день у якості білоруського дипломата в Делі... Моя столиця відкликає мене, в цій якості моя служба закінчена", - написав дипломат.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеню; він був першим білоруським дипломатом, який підтримав протести в країні.

Як писало РБК-Україна, до цього посол сам подав у відставку; а в МЗС Білорусі підкреслили, що він вийшов за рамки.

Крім того, подав у відставку глава департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушіло.