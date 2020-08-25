Звільнили ще одного білоруського дипломата, який підтримав протести

Звільнено третього секретаря посольства Білорусі в Індії
Третього секретаря посольства Білорусі в Індії Андрія Місюру звільнили з Міністерства закордонних справ. Дипломат раніше підтримав мирні протести в країні.
Про це повідомляє "Радыё Свабода".
Зокрема, Місюра підтримав мирну акцію солідарності з білоруським народом у Делі. Він також прикрасив своє фото в Facebook біло-червоним прапором і записав спеціальне відеозвернення.
"Це мій останній день у якості білоруського дипломата в Делі... Моя столиця відкликає мене, в цій якості моя служба закінчена", - написав дипломат.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади посла Білорусі в Словаччині Ігоря Лещеню; він був першим білоруським дипломатом, який підтримав протести в країні.
Як писало РБК-Україна, до цього посол сам подав у відставку; а в МЗС Білорусі підкреслили, що він вийшов за рамки.
Крім того, подав у відставку глава департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушіло.