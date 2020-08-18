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Білоруський дипломат пішов у відставку на знак протесту проти дій уряду

Білорусь, Вівторок 18 серпня 2020 00:09
Білоруський дипломат пішов у відставку на знак протесту проти дій уряду
Фото: Андрій Бушило (facebook.com/belarusmfa)
Автор: РБК-Україна

Раніше Бушило зробив репост фотографії з маршу свободи в Мінську

Глава департаменту Північної Америки і Західної Європи МЗС Білорусі Андрій Бушило пішов у відставку "за велінням совісті". Раніше на його сторінці в Facebook з'явився репост фотографії з маршу свободи в Мінську.

Про це повідомляє Telegram-канал "Белсату".

Відзначається, що співробітники департаменту проводили його оплесками, побажали якнайшвидшого повернення і подарували біло-червоно-білий прапор.

Як повідомляє "Радіо Свобода - Білорусь" з посиланням на БелаПАН, офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз підтвердив відставку глави департаменту Північної Америки і Західної Європи Андрія Бушила.

Раніше, 16 серпня на його сторінці в Facebook з'явився репост фотографії з маршу свободи в Мінську.

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