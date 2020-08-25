Уволили еще одного белорусского дипломата, поддержавшего протесты

Третьего секретаря посольства Беларуси в Индии Андрея Мисюру уволили из Министерства иностранных дел. Дипломат ранее поддержал мирные протесты в стране.

Об этом сообщает "Радыё Свабода".

В частности, Мисюра поддержал мирную акцию солидарности с белорусским народом в Дели. Он также украсил свое фото в Facebook бело-красным флагом и записал специальное видеообращение.

"Это мой последний день в качестве белорусского дипломата в Дели... Моя столица отзывает меня, в этом качестве моя служба окончена", - написал дипломат.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко уволил с должности посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню; он был первым белорусским дипломатом, поддержавшим протесты в стране.

Как писало РБК-Украина, до этого посол сам подал в отставку; а в МИД Беларуси подчеркнули, что он вышел за рамки.

Кроме того, подал в отставку глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушило.