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Гетманцев запропонував багаторазово підвищити ренту на український газ до рекордного у Європі рівня

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 11:36
Гетманцев запропонував багаторазово підвищити ренту на український газ до рекордного у Європі рівня Фото: народний депутат Данило Гетьманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект про підвищення податку на видобуток українського природного газу (ренти) у 3 рази - з 14-29% до 54-69% залежно від свердловини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проект закону №7038, зареєстрований в парламенті 9 лютого.

Підвищення ренти мотивоване запровадженням "диверсифікованих ставок ренти в залежності від ціни на газ".

Пропонується ввести 5 різних режимів ставок ренти в залежності від ціни на газ - до 200 доларів/тис. м3, до 400 доларів, до 600 доларів, до 800 доларів та понад 800 доларів. Максимальну ставку планується встановити на рівні 69% зі свердловини завглибшки до 5 км та 54% зі свердловин завглибшки понад 5 км.

Такі ставки ренти 54-69% пропонується встановити до поточної ціни на газ (понад 800 доларів за тис. м3).

Також Гетманцев запропонував кратно підвищити ставки ренти і на нові свердловини, коштом яких раніше планувалося нарощувати видобуток газу.

Нагадаємо, що на цей час ставки ренти незалежно від ціни становлять 29% (на свердловини до 5 км) та 14% (глибиною понад 5 км). Їх пропонується зберегти лише для ціни нижче 200 доларів за тис. м3.

Скасуємо, що нижче за 200 доларів ціна в Україні за останні 7 років опускалася лише кілька разів, у 2019 році.

Як повідомлялося, останнє підвищення ренти на газ у 2014 році призвело до падіння видобутку газу та зростання імпорту.

А 31 липня 2015 року Рада збільшила ставки плати за користування надрами для природного газу, реалізованого не для потреб населення, з 28% до 55% для газу з покладів до 5 км і з 15% до 28% - більше 5 км.

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Данило Гетманцев Газ
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