Гетманцев запропонував багаторазово підвищити ренту на український газ до рекордного у Європі рівня

Депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект про підвищення податку на видобуток українського природного газу (ренти) у 3 рази - з 14-29% до 54-69% залежно від свердловини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на проект закону №7038, зареєстрований в парламенті 9 лютого.

Підвищення ренти мотивоване запровадженням "диверсифікованих ставок ренти в залежності від ціни на газ".

Пропонується ввести 5 різних режимів ставок ренти в залежності від ціни на газ - до 200 доларів/тис. м3, до 400 доларів, до 600 доларів, до 800 доларів та понад 800 доларів. Максимальну ставку планується встановити на рівні 69% зі свердловини завглибшки до 5 км та 54% зі свердловин завглибшки понад 5 км.

Такі ставки ренти 54-69% пропонується встановити до поточної ціни на газ (понад 800 доларів за тис. м3).

Також Гетманцев запропонував кратно підвищити ставки ренти і на нові свердловини, коштом яких раніше планувалося нарощувати видобуток газу.