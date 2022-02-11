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Збільшення ренти на український газ приведе до зупинки видобутку, - нардеп

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 10:40
Збільшення ренти на український газ приведе до зупинки видобутку, - нардеп Фото: народний депутат Людмила Буймістер (facebook.com/Buimister.public)
Автор: Наталія Гурковська

Плани підвищити податки для видобутку українського газу до рекордних 70% призведе до зупинки буріння нових свердловин і змусить Україну просити газ у Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Людмили Буймістер.

"Я казала неодноразово: газ це головна і чи не остання дієва зброя нашого ворога! На цей раз він використовує її через агентів впливу в середині українського парламенту. Сьогодні, галузь видобутку газу хочуть зупинити, вбити, розтоптати. Хочуть ввести збір у розмірі 70% від ціни. А на які гроші робити нове буріння? Тобто Україну хочуть залишити без газу. А де його брати - ви знаєте. 20 років там брали. Кому це вигідно? - ви теж знаєте: "Газпрому", Кремлю, Путіну", - заявила Буймістер.

Вона наголосила, що одним з найтяжчих злочинів керівництва НАК "Нафтогаз України" останніх років була втрата власного видобутку газу до найнижчого за 21 рік рівня, що змушувало Україну більше газу імпортувати для населення.

"Водночас український видобуток тримався на приватних компаніях, які в останні роки вклали сотні мільйонів доларів у нове буріння та розвідку", - наголосила Буймістер.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

Як повідомлялося, раніше депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявляв, що збільшення ренти на видобуток українського газу призведе до зниження власного видобутку і поверне Україну в залежність від Росії та "Газпрому".

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