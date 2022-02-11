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Підвищення ренти на газ погіршить інвестпривабливість України, - Concorde Capital

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Київ , П'ятниця 11 лютого 2022 10:24
Підвищення ренти на газ погіршить інвестпривабливість України, - Concorde Capital Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Підвищення податку на видобуток українського газу (ренти) спричинить погіршення інвестиційної привабливості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновки аналітика інвестиційної компанії Concorde Capital Дмитра Хорошуна.

"Пропонована зміна механізму ренти на природний газ в Україні знизить рентабельність власного капіталу набагато більше, ніж аналогічна нещодавня зміна щодо роялті на залізну руду. Інвестиційна привабливість України загалом також постраждає", - йдеться у звіті аналітика.

За словами аналітиків Concorde Capital, влада прагнутиме підвищити ренту з 1 квітня, однак вони припускають, що завдяки діалогу уряду з видобувними компаніями конкретні ставки податків можуть бути переглянуті.

"Ми вважаємо, що переговори (між українськими виробниками природного газу та урядом) про зміну пропозиції можуть бути доречними. Зокрема, ми не виключаємо, що ставки роялті в остаточній редакції закону будуть нижчими, ніж у проекті від 9 лютого", - резюмували в інвесткомпанії.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

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