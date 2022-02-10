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Підвищення ренти на український газ на користь Росії, - нардеп

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 18:55
Підвищення ренти на український газ на користь Росії, - нардеп Фото: народний депутат Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Збільшення ренти на видобуток українського газу призведе до зниження власного видобутку та поверне Україну у залежність від Росії та "Газпрому".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка в Facebook.

"Такому проекту закону (про кратне підвищення податку на видобуток газу в Україні, - прим.) у Кремлі та "Газпромі" аплодують стоячи! Підняти вчетверо податок на видобуток українського газу - це вигнати всі іноземні компанії з України і зупинити будь-яке буріння та пошук газу на нашій території", - написав він.

Гончаренко зазначає, що зниження власного видобутку газу неминуче призведе до повернення до газової залежності від Росії.

"А там не за горами ті самі візити до Москви з протягнутою рукою. А всі ми знаємо, чим закінчуються газові домовленості з Росією - Харківськими угодами, базами у Криму та анексією", - наголосив депутат.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

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