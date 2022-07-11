Сім ракет з трьох літаків. Нові подробиці ракетного удару по Одеській області

По Одеській області в понеділок, 11 липня, Росія вдарила 7 ракетами з літаків, що направлялись з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Близько 11:30 з акваторії Чорного моря окупанти випустили 7 ракет з літаків Су-27, Су-30 та Су-35", - розповів він. За його словами, одна з ракет влучила у приватний будинок. "Попередньо без жертв, інформація щодо руйнувань уточнюється", - додає Тимошенко.