Заспокоїти союзників. США відправлять до Польщі ще 3 000 військових, - Reuters

Сполучені Штати Америки відправлять до Польщі додатково 3 000 військовослужбовців в найближчі дні, щоб спробувати заспокоїти союзників по НАТО. Дані заходи вживаються на тлі загрози російського вторгнення в Україну і спільних навчань РФ і Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявили агентству чотири американських високопоставлених чиновника, розгортання військ США в Польщі відбуватиметься з 82-ї повітряно-десантної дивізії, а не зі складу американських сил в Європі.
Чергова група буде направлена в регіон на додаток до 8 500 військових США, які вже знаходяться в стані бойової готовності на східному фланзі НАТО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть задіяти війська для допомоги в евакуації своїх громадян з України при вторгненні Росії. Але військова операція з їх вивезення з української території не планується.
Також повідомлялося, що США планують збільшити військову допомогу Україні.