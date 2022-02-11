Успокоить союзников. США отправят в Польшу еще 3 000 военных, - Reuters

Соединенные Штаты Америки отправят в Польшу дополнительно 3 000 военнослужащих в ближайшие дни, чтобы попытаться успокоить союзников по НАТО. Данные меры принимаются на фоне угрозы российского вторжения в Украину и совместных учений РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявили агентству четыре американских высокопоставленных чиновника, развертывание войск США в Польше будет происходить из 82-й воздушно-десантной дивизии, а не из состава американских сил в Европе.

Очередная группа будет направлена в регион в дополнение к 8 500 военным США, которые уже находятся в состоянии боевой готовности на восточном фланге НАТО.