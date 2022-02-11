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Успокоить союзников. США отправят в Польшу еще 3 000 военных, - Reuters

Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки отправят в Польшу дополнительно 3 000 военнослужащих в ближайшие дни, чтобы попытаться успокоить союзников по НАТО. Данные меры принимаются на фоне угрозы российского вторжения в Украину и совместных учений РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили агентству четыре американских высокопоставленных чиновника, развертывание войск США в Польше будет происходить из 82-й воздушно-десантной дивизии, а не из состава американских сил в Европе.

Очередная группа будет направлена в регион в дополнение к 8 500 военным США, которые уже находятся в состоянии боевой готовности на восточном фланге НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что США могут задействовать войска для помощи в эвакуации своих граждан из Украины при вторжении России. Но военная операция по их вывозу с украинской территории не планируется.

Также сообщалось, что США планируют увеличить военную помощь Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиПольшаВторжение России в Украину