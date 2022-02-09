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Військова операція з евакуації громадян США з України не планується, - Пентагон

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Вашингтон, Середа 09 лютого 2022 22:08
Військова операція з евакуації громадян США з України не планується, - Пентагон Фото: представник Пентагону Джон Кірбі (ua.usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США можуть залучити війська для евакуації своїх громадян із України під час вторгнення Росії. Проте військова операція щодо їх вивезення з української території не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника оборонного відомства Джона Кірбі під час брифінг.

"Якщо американці, які перебувають в Україні, прислухаються до попереджень від Держдепартаменту та президента (США Джо Байдена - ред.), не повинно бути потреби у залученні 82-ї повітряно-десантної дивізії для надання допомоги у місіях з евакуації", - сказав Кірбі.

При цьому представник Пентагону припустився можливості залучення американських військових для допомоги в евакуації громадян США з України у разі потреби. Проте війська США не заходитимуть на українську територію, щоб вивозити американців.

"Це не зона бойових дій. Є багато фізичних нагод виїхати самостійно", - додав Кірбі.

Нагадаємо, напередодні прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не проводитимуть масової евакуації американців з України у разі вторгнення Росії.

Зазначимо, раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Білий дім схвалив план евакуації американців з України через Польщу. Він передбачає залучення військових США для надання допомоги американцям на польсько-українському кордоні.

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