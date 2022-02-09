Військова операція з евакуації громадян США з України не планується, - Пентагон

США можуть залучити війська для евакуації своїх громадян із України під час вторгнення Росії. Проте військова операція щодо їх вивезення з української території не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника оборонного відомства Джона Кірбі під час брифінг .

"Якщо американці, які перебувають в Україні, прислухаються до попереджень від Держдепартаменту та президента (США Джо Байдена - ред.), не повинно бути потреби у залученні 82-ї повітряно-десантної дивізії для надання допомоги у місіях з евакуації", - сказав Кірбі.

При цьому представник Пентагону припустився можливості залучення американських військових для допомоги в евакуації громадян США з України у разі потреби. Проте війська США не заходитимуть на українську територію, щоб вивозити американців.

"Це не зона бойових дій. Є багато фізичних нагод виїхати самостійно", - додав Кірбі.