США планують збільшити військову допомогу Україні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував плани щодо збільшення військової допомоги Україні. Він зазначив, що адміністрація Білого дому працює з Конгресом з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена в ході пресконференції з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Ми продовжуємо тісно працювати з Конгресом, союзниками і партнерами, щоб значно збільшити допомогу Україні і допомогти підготуватися до свого захисту", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що США дозволили союзникам поставити Україні військове обладнання американського виробництва. Крім того, за його словами, в Європі розгорнуті Додаткові американські військові і приведені в підвищену готовність інші війська.

Блінкен додав, що минулого року США поставили Україні військової допомоги на 650 млн доларів.