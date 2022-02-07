США планують збільшити військову допомогу Україні, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував плани щодо збільшення військової допомоги Україні. Він зазначив, що адміністрація Білого дому працює з Конгресом з цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена в ході пресконференції з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.
"Ми продовжуємо тісно працювати з Конгресом, союзниками і партнерами, щоб значно збільшити допомогу Україні і допомогти підготуватися до свого захисту", - сказав Блінкен.
Держсекретар зазначив, що США дозволили союзникам поставити Україні військове обладнання американського виробництва. Крім того, за його словами, в Європі розгорнуті Додаткові американські військові і приведені в підвищену готовність інші війська.
Блінкен додав, що минулого року США поставили Україні військової допомоги на 650 млн доларів.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба завив, що за останній час Україна отримала понад 1000 тонн військової допомоги від союзників і партнерів.
Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував, що поставки зброї в Україну почнуться цього тижня.