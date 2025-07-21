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Медовый спас по-новому: дата, традиции и запреты

Понедельник 21 июля 2025 08:30
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Медовый спас по-новому: дата, традиции и запреты Когда в Украине Медовый спас 2025 (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Уже совсем скоро православные украинцы будут отмечать один из важнейших летних праздников - Медовый Спас, или Маковея. Из-за перехода Православной церкви Украины на новый календарь, даты многих церковных праздников изменились.

РБК-Украина рассказывает, когда теперь праздновать Маковея, как его правильно отмечать и какие существуют строгие запреты этого дня.

Как празднуют Медовый спас?

Медовый спас является первым из трех Спасов и отмечает начало Успенского поста. Традиционно в этот день в храмах освящают воду, мед нового урожая, мак и душистые букеты-обереги - маковейчики.

Этот день символизирует окончание лета и начало сбора урожая. После освящения мед считается особенно целебным, им угощают родных, друзей и раздают бедным.

С маком готовят разнообразные блюда: пироги, булочки, шулики (лепешки с медом и маком).

Маковейчики, собранные из полевых цветов, мака, колосков и лекарственных трав, становятся оберегами для дома, защищая от злых сил и невзгод в течение года.

Когда Маковея в 2025 году?

С переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата Медового спаса сместилась на 13 дней.

Маковея теперь будут отмечать 1 августа (ранее 14 августа).

Также изменились даты и других Спасов:

  • Яблочный спас (Преображение Господне) - 6 августа (ранее 19 августа).
  • Ореховый спас (Хлебный Спас) - 16 августа (ранее 29 августа).

Что нельзя делать на Маковея 1 августа?

На Маковея, как и на любой большой церковный праздник, существуют определенные запреты и ограничения. В этот день нельзя:

Ссориться и сквернословить. Считается, что негативные эмоции и ссоры могут принести беду. Наоборот, день следует провести в мире и согласии.

Работать по дому и в огороде. На Маковея не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, особенно в первой половине дня. Все хлопоты лучше завершить накануне или отложить на потом.

Желать зла. В этот день мысли должны быть чистыми, а пожелания - добрыми, поскольку они могут вернуться к тому, кто их высказал.

Шуметь и громко праздновать. Поскольку Медовый спас является началом Успенского поста, следует избегать громких развлечений, вечеринок и чрезмерного употребления алкоголя.

Отказывать в помощи. Если к вам обратились за помощью, особенно нуждающиеся, отказывать не стоит. Считается, что помощь другим в этот день принесет благословение.

Соблюдение этих правил поможет провести праздник в гармонии и привлечь благополучие в свою жизнь.

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При написании материала были использованы источники: сайт Православной Церкви Украины, христианский портал КИРИОС, Википедия.

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Праздники медовий спас
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