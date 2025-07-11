Женщина, которая изменила ход истории: кого сегодня чествует ПЦУ и за какой подвиг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Чем важны достижения княгини Ольги для украинцев

Согласно информации Православной Церкви, фигура святой равноапостольной княгини Ольги - одна из самых важных и влиятельных в нашей истории.

Украинцам напомнили, что именно эта женщина:

возглавляла Киевское государство в течение 17 лет (от гибели своего мужа князя Игоря до совершеннолетия их сына Святослава, отца Владимира Великого);

стала символом мудрости, силы и непоколебимой воли.

Уточняется, что в святом Крещении она носила имя Елена.

"Церковь чтит княгиню Ольгу как равноапостольную святую, ведь ее подвиг определил не только ход истории Киевского государства, Украины-Руси, но и духовное будущее всего украинского народа", - объяснили в ПЦУ.

Речь о том, что приняв христианство в сознательном возрасте (после смерти мужа, примерно в 955 году), она продолжила дело закладывания основ европейской христианской традиции на наших землях.

"Это событие фиксируют не только отечественные, но и иностранные источники, хотя до сих пор историки дискутируют о точном месте и дате ее крещения", - отметили в ПЦУ.

Сегодня ПЦУ чтит память княгини Ольги (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Основные версии относительно крещения княгини Ольги

По одной из версий, крещение княгини Ольги состоялось в 954 году - когда священник Григорий совершил таинство в церкви пророка Ильи (уже действовавшей в Киеве).

Другая гипотеза утверждает, что Ольга приняла христианство в самом Царьграде (столице Византийской империи), где ее с большим почетом приняли император Константин VII Багрянородный и Патриарх Феофилакт.

Между тем митрополит Иларион (Огиенко) высказывал мнение, что княгиня Ольга была крещена еще до этого события - чтобы уже как христианка иметь возможность вести равноправные переговоры с византийским правителем.

Что княгиня Ольга начала делать на Руси впервые

Гражданам напомнили, что именно княгиня Ольга стала первым человеком, который начал строительство многочисленных христианских церквей на Руси - заменяя идолы святыми храмами.

"Она устанавливала кресты и церкви, в которых Господь сподоблял людей многочисленными чудесами и обращал к истинной вере", - сообщили в ПЦУ.

Уточняется, что благодаря ей произошло, в частности, возведение Николаевского храма над Аскольдовой могилой, а также, возможно, и основание деревянного храма на месте Софии Киевской.

"Несмотря на то, что она не смогла обратить к истинной вере своего сына Святослава, но большое влияние княгиня имела на своих внуков - Ярополка, Олега и особенно на Владимира Великого, который летом 988 года назначил определенный день всенародного крещения для киевлян", - добавили в ПЦУ.

Почему память княгини Ольги чтят именно сегодня

Согласно летописи, в вечность святая княгиня Ольга отошла в воскресенье, 11 июля 969 года. Поэтому и ее память чтят ныне в этот день.

"Она завещала не совершать над собой языческих обрядов и была похоронена по христианскому обычаю в одном из храмов Киева, возведенных ею", - рассказали украинцам.

Отмечается, что княгиня Ольга была официально прославлена Православной Церковью среди святых через несколько веков - в 1547 году.

"Святая княгиня Ольга, моли Бога за нас! Выпроси для нашего народа мудрость, несокрушимость в вере и мир, которого так хотим. Научи нас стоять в правде, служить добру и беречь наследие христианской любви", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)