Послуги щодо квартирного обліку на час карантину можна зробити онлайн, - КМДА

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв повідомив, що на період карантину через коронавірус кияни зможуть замовити онлайн усі послуги, що стосуються квартирного обліку, передає РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що наразі вихід спеціалістів до квартири не потрібен.

"На період карантину все, що стосується квартирного обліку (зокрема, пломбування лічильників, - ред.) можна робити онлайн. Не потрібен вихід спеціалістів до квартири. Після закінчення карантину відбудуться відповідні звірки. Сьогодні ми повинні максимально зробити зручним сервіс", - пояснив Пантелеєв.

Нагадаємо, з квітня жителі столиці будуть отримувати рахунки на оплату житлово-комунальних послуг з новим платежем. В рахунках на оплату ЖКП за березень, які кияни отримають у квітні, з'явиться окремий рядок з внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла та гарячої води.

Крім того, у столиці з 9 березня розпочнеться планове відключення гарячої води.

Додамо, що завершення опалювального сезону в Києві розпочалося з 5 квітня. Раніше опалювальний сезон у столиці завершувався 15 квітня.