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У Києві почнуть планово відключати гарячу воду з четверга

Новини » Надзвичайні події     08.04.2020 - 11:34
У Києві почнуть планово відключати гарячу воду з четверга
Фото: Петро Пантелеєв (kievcity.gov.ua)

КМДА звертатиметься до Кабміну щодо напрацювання змін до законів з приводу відключень гарячої води

Планове відключення гарячої води у Києві розпочнеться з 9 квітня. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в адміністрації напрацьовуються позиції, аби зменшити час непостачання у будинки гарячої води.

"Ми з завтрашнього дня починаємо гідравлічні випробування. Починаємо тестувати обладнання, яке в наявності Київтеплоенерго, і така робота буде продовжуватися. Ми напрацьовуємо пропозиції, щоб зменшити час, коли в будинки не постачається гаряча вода. Ми будемо звертатися до Кабміну для внесення змін у профільне законодавство", - підкреслив замглави КМДА.

Нагадаємо, завершення опалювального сезону в Києві розпочалося з 5 квітня. Раніше опалювальний сезон у Києві завершувався 15 квітня.

Як писало РБК-Україна, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві півмільйона жителів вимушено взяли відпустку за свій рахунок у зв'язку з карантином і поширенням коронавірусу в Україні.

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