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У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ

Новини » Економіка     07.04.2020 - 16:04
У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Вартість обслуговування лічильників виключили з тарифу на тепло і гарячу воду

З квітня кияни будуть отримувати рахунки на оплату житлово-комунальних послуг з новим платежем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київтеплоенерго".

Повідомляється, що в рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з'явиться окремий рядок з внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла та гарячої води.

"Середній розмір внеску складе близько 30 грн/квартал. Вартість зазначеної послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду і відображається на рахунках окремо", - йдеться в повідомленні.

У Києві з'явився новий платіж в рахунках на оплату ЖКГ

Ілюстративне фото (kte.kmda.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ завершить опалювальний сезон раніше запланованого. Зокрема, опалення в житлових будинках почали відключати ще з 5 квітня.

Раніше також стало відомо, що Україна завершила опалювальний сезон з рекордними запасами газу. Станом на 31 березня 2020 року в українських підземних сховищах було 15,9 млрд куб. м природного газу.

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