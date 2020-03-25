В умовах кризи держава має підтримувати промисловість, - нардеп

Фото: Муса Магомедов (УНІАН)

Депутат наголосив, якщо зупиниться робота великих промислових підприємств, це призведе до серйозних проблем в економіці

В нинішніх кризових умовах, викликаних карантином через епідемію коронавірусу, держава повинна надавати підтримку не тільки малого бізнесу, але і промисловості, яка є локомотивом економіки. Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат України Муса Магомедов, передає РБК-Україна.

"Перш за все, потрібно розуміти, що в ГМК криза почалася орієнтовно з вересня минулого року, і що обсяги, що ціни на продукцію падають, рецесія почалася вже більше ніж півроку тому. Тому зараз треба говорити про те, щоб підтримувати державі не тільки малий і середній бізнес. От якщо ми говоримо про те, що канікули на виплату ЄСВ для малого бізнесу урядом рішення прийнято, я думаю, його треба поширювати та на великий бізнес", - сказав Магомедов.

Депутат наголосив, якщо зупиниться робота великих промислових підприємств, це призведе до серйозних проблем у галузі та економіці країни в цілому.

"Не буде грошей у великому бізнесі, їх не буде в середньому і не буде в малому. Я думаю, що треба абсолютно чітко враховувати, що більша частина ГМК - це підприємства з безперервним циклом. І будь-яка зупинка може призвести до того, що буде завдано технологічний збиток", - сказав Магомедов.

На його думку, з боку влади необхідно зробити все можливе для забезпечення безперебійного функціонування підприємств безперервного циклу, зокрема організувати стабільне функціонування залізничного транспорту, що забезпечує перевезення вантажів і працівників цих підприємств.

"Робота залізничного транспорту взагалі повинна йти без збоїв, я маю на увазі й вантажообіг, і в цьому випадку хоча б місцеві електрички, які підвозять і відвозять людей на роботу і з роботи, вони повинні функціонувати. Тому що, по суті, немає альтернативи, автобусного сполучення буде явно недостатньо", - зазначив Магомедов.

Нагадаємо, раніше екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що не можна вводити надзвичайний стан в Україні та зупиняти роботу підприємств на час карантину, оскільки це вб'є економіку і призведе до поглиблення економічної й політичної кризи.

Своєю чергою провідні економісти в спільній заяві попередили, що обмеження через карантин, які має намір посилити українська влада, спровокують кризу в економіці, призведуть до зростання безробіття й злочинності.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними держстату в Україні 9 місяців поспіль падає промислове виробництво. За даними Мінекономіки зниження ВВП України в січні 2020 року склало 0,5%.