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Жорсткі обмеження подавлять економічну активність, - експерти

Новини » Економіка     23.03.2020 - 16:27
Жорсткі обмеження подавлять економічну активність, - експерти
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На думку експертів, введення надзвичайного стану посилить безробіття та злочинність в Україні

Обмеження через карантин в Україні, які має намір посилити влада в разі введення надзвичайного стану, збільшать безробіття та злочинність, і призведуть до кризи в економіці. Про це йдеться в заяві, яку підписали понад десять провідних економістів, в статті для "Економічної правди".

"Жорсткі обмежувальні заходи пригнічують економічну активність, збільшують безробіття та злочинність, зменшують і без того незначні можливості бюджету", - зазначили економісти.

Вони також наголосили, що пріоритетом для держави в нинішніх кризових умовах мусить бути максимальне збереження зайнятості, яка є єдиним джерелом доходів для більшості населення. Водночас для бізнесу пріоритетом мусить бути збереження робочих місць, можливо, з тимчасовим зниженням зарплат.

Нагадаємо, раніше екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що не можна запроваджувати надзвичайний стан в країні та зупиняти роботу підприємств на час карантину, оскільки це вб’є економіку та призведе до поглиблення економічної та політичної кризи.

Як писало РБК-Україна, згідно з даними Держкомстату за підсумками 2019 промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% в порівнянні з січнем 2019 року і скоротилося на 8,4% в порівнянні з груднем 2019 року. Падіння ВВП у січні за оцінками Мінекономіки становило 0,5%. План по доходам держбюджету у січні виконаний на 76%.

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