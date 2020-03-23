Падіння промвиробництва в Україні значно сповільнилося

Фото: завод (РБК-Україна)

Держстат оприлюднив дані за лютий

Обсяги промислового виробництва у лютому 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-лютий 2020 року порівняно з січнем-лютим минулого року промвиробництво скоротилося на 3,1%.

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У добувній промисловості та розробленні кар'єрів падіння склало 4,3%, у переробній промисловості - падіння на 2,4%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 7,1%.

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у січні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,1%.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані за обсягами промислового виробництва за 2015-2019 роки. Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016 = 100%). За даними статистичного відомства, ув 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.