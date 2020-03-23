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Не можна зупиняти підприємства на час карантину, - Милованов

Новини » Промисловість     23.03.2020 - 13:08
Не можна зупиняти підприємства на час карантину, - Милованов
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

З країн, які ввели карантин, лише Італія обмежила роботу промислових підприємств

Зупинка роботи підприємств на час карантину вб’є економіку та призведе до поглиблення економічної та політичної кризи. Про це написав на своїй сторінці в Facebook екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає РБК-Україна.

"Урядовці пропонують зупинити підприємства. Але зупинка підприємств вб’є економіку. І наслідки будуть гірші ніж від коронавірусу. Сфера послуг і так сильно постраждає від карантину та соціального дистанціювання. А повне зупинення підприємств доб’є цю галузь. А також агро та промисловість. Нагадаю що приблизно половина економіки України - це експорт. І це переважно агро та промисловість. Можете собі уявити, що станеться, якщо ці галузі зупиняться", - написав Милованов.

Екс-міністр також звернув увагу, що з країн, які ввели карантин, лише Італія обмежила роботу промислових підприємств, та наголосив на необхідності збалансованості введених обмежень та заходів з підтримки економіки. Інакше це призведе до поглиблення економічної кризи.

"Україна ввела найжорсткіші обмеження. Як мінімум, це странно. Потрібен баланс між обмеженням поширення вірусу через карантин і соціальне дистанціювання та підтримкою економіки. Втручання держави має бути обгрунтованим і хірургічним. І, нарешті, масове зупинення економіки досить швидко приведе не тільки до поглиблення економічної кризи, але і до публічних протестів та політичної кризи", - написав Милованов.

Нагадаємо, згідно з даними Держкомстату за підсумками 2019 промисловість скоротилася на 1,8%. У січні 2020 року промислове виробництво знизилося на 5,1% в порівнянні з січнем 2019 року і скоротилося на 8,4% в порівнянні з груднем 2019 року. Падіння ВВП у січні за оцінками Мінекономіки становило 0,5%. План по доходам держбюджету у січні виконаний на 76%.

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