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В Киеве и большинстве областей - воздушная тревога. Есть угроза баллистики

Четверг 14 марта 2024 08:35
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В Киеве и большинстве областей - воздушная тревога. Есть угроза баллистики Фото: в Киеве и областях воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве и большинстве областей 14 марта объявили воздушную тревогу. Причина тому - угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Карта тревог

(Обновлено 08:48). Воздушная тревога продолжает распространяться на западные регионы

В Киеве и большинстве областей - воздушная тревога. Есть угроза баллистики

По состоянию на 08:35 карта воздушных тревог выглядит так:

В Киеве и большинстве областей - воздушная тревога. Есть угроза баллистики

Причина тревоги

По информации пресс-службы Командования Воздушных сил ВСУ, есть угроза применения врагом баллистического вооружения с востока.

Обстрелы Украины

Ранее сообщалось, что оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, и воздушная тревога этой ночью была объявлена ​​во многих областях. РФ выпустила 36 "Шахедов", из которых 22 удалось сбить нашим силам ПВО.

Так, сегодня враг вел массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области. По данным местных властей, сейчас на части продолжаются восстановительные работы.

В частности, враг бил и по самому Харькову, атаковав Шевченковский район. В результате атаки там повреждены нежилые гражданские помещения.

Как позже рассказал мэр города, второй за утро "прилет" из-за российского удара произошел в лесополосе Харькова рядом с нежилыми помещениями.

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