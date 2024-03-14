В Харькове прогремел взрыв из-за российского удара
В Харькове раздался взрыв во время российской воздушной атаки в ночь на 14 марта. В области продолжается тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской военной администрации Олега Синегубова.
Взрыв в городе был слышен в 05:10.
"В Харькове взрыв", - написал мэр в своем Telegram.
Глава ОВА добавил, что российские захватчики "наносят удары по Харькову".
Чиновник призвал местных жителей находиться в укрытиях.
Перед этим в мониторинговых группах сообщали, что оккупанты запустили баллистику для удара по Харькову с российского Белгорода.
В командовании Воздушных сил информировали о многочисленных угрозах ракетных ударов по разным регионам.
Воздушная атака в ночь на 14 марта
Ранее сообщалось, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, и воздушная тревога этой ночью была объявлена во многих областях.
В Харькове, в частности, было зафиксировано падение "Шахеда" в центре города в районе частных домов, данных о возможных пострадавших не поступало.
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