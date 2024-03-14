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В Харькове прогремел взрыв из-за российского удара

Четверг 14 марта 2024 05:16
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В Харькове прогремел взрыв из-за российского удара Фото: в Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове раздался взрыв во время российской воздушной атаки в ночь на 14 марта. В области продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской военной администрации Олега Синегубова.

Взрыв в городе был слышен в 05:10.

"В Харькове взрыв", - написал мэр в своем Telegram.

Глава ОВА добавил, что российские захватчики "наносят удары по Харькову".

Чиновник призвал местных жителей находиться в укрытиях.

Перед этим в мониторинговых группах сообщали, что оккупанты запустили баллистику для удара по Харькову с российского Белгорода.

В командовании Воздушных сил информировали о многочисленных угрозах ракетных ударов по разным регионам.

Воздушная атака в ночь на 14 марта

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, и воздушная тревога этой ночью была объявлена ​​во многих областях.

В Харькове, в частности, было зафиксировано падение "Шахеда" в центре города в районе частных домов, данных о возможных пострадавших не поступало.

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