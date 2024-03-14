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Войска РФ запустили по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Четверг 14 марта 2024 01:36
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Войска РФ запустили по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога Фото: в Украине из-за атаки "Шахедов" объявлена воздушная тревога в нескольких областях (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили по Украине несколько групп ударных дронов типа "Шахед" в ночь на 14 февраля. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак раздались в ряде регионов сначала около часа ночи.

Как сообщили военные, было зафиксировано движение группы "Шахедов" через Николаевскую область в сторону Кировоградской области.

После этого тревога была объявлена как на юге и в центре страны, так и на востоке и севере.

Как рассказали в ВС в 01:26, вражеские дроны продолжали движение через Кировоградскую область в северном направлении.

Кроме того, была зафиксирована новая группа ударных беспилотников оккупантов, запущенная с юга, "Шахеды" россиян следовали через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

Обновлено в 01:55

Позже в Воздушных силах заявили, что вражеская атака с применением "Шахедов" продолжается.

Дроны противника в Кировоградской области направляются курсом на север угроза для Полтавской области. Также ударные беспилотники улетают в Днепропетровскую область и Кировоградскую область.

Обновлено в 01:59

"Новая группа "Шахедов" с юго-восточного направления! Курс - на Днепропетровщину!", - передали в командовании ВС.

Обновлено в 02:15

В обновленной информации от ВС указывается, что большинство "Шахедов" наблюдается в Днепропетровской области.

"Днепр, Кривой Рог, Никополь, Каменское - оставайтесь в укрытиях!" - говорится в объявлении.

Жителей регионов, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях и помнить правило "двух стен".

Войска РФ запустили по Украине несколько групп &quot;Шахедов&quot;: где объявлена тревога

Воздушные атаки РФ по Украине

Российские оккупанты практически ежедневно наносят по городам Украины воздушные удары с применением как ракетного вооружения всех типов, так с дронами-камикадзе. Так, напомним, в ночь с 11 на 12 марта интервенты запустили "Шахеды" по Украине - в ряде регионов объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы раздавались в Хмельницкой области.

Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, российские войска ночью атаковали территорию Украины дронами типа "Шахед" и крылатой ракетой. Силы ПВО уничтожили большинство беспилотников. В частности, оккупанты запустили 22 "шахеда", 17 из которых были сбиты.

Напомним также, ночью 13 марта российские войска атаковали Сумы с помощью ударных беспилотников типа "Шахед", во время воздушной тревоги в городе были слышны взрывы. Один из дронов попал в пятиэтажное здание. На месте происшествия работали аварийно-спасательные службы.

В ОВА сообщали, что из-под завалов спасены 10 человек, восемь из которых получили травмы разной степени тяжести. Также сообщалось о двух погибших.

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Война в Украине Воздушная тревога Атака дронов
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