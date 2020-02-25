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У всіх прибулих в Україну будуть перевіряти температуру через коронавірус

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 21:29
У всіх прибулих в Україну будуть перевіряти температуру через коронавірус
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

У разі виявлення температури, людини відправлять на додаткове обстеження

На всіх пунктах пропуску на кордоні України будуть перевіряти температуру прибулих громадян з-за погрози поширення коронавірусу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВД.

За його словами, температурний скринінг будуть проводити як в аеропортах, так і на автомобільних та залізничних пунктах пропуску.

"Температурний скринінг є обов'язковим для всіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країни світу, як через авіасполучення, так і через всі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України. Таких пунктів з країнами ЄС у нас 29, а всього на кордоні 232. Сьогодні, приміром, такими групами було на пункті пропуску "Тиса" оглянуто близько 1000 осіб. Крім цього, ми плануємо ввести температурний контроль і на КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької і Луганської областей", - сказав Аваков.

Глава МВС додав, що в разі, якщо на кордоні буде зафіксований осіб з підвищеною температурою, він буде відправлений на додаткові обстеження.

Раніше РБК-Україна писало, що в аеропорту "Київ", у зв'язку зі спалахом коронавірусу в окремих районах Італії рейси, що прибувають з цієї країни, перевіряються черговим лікарем-епідеміологом.

Відзначимо, на даний момент в Україні не зафіксували жодного випадку коронавірусу. При цьому в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні потрапила жінка, яка приїхала з Італії, її перевіряють на новий тип коронавірусу.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниАрсен АваковКоронавірус
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