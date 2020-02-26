Екватор обсервації: у Нових Санжарах не зафіксовано підвищення температури

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Ранковий медичний огляд не зафіксував підвищення температури у евакуйованих українців

В евакуйованих громадян з Китаю у Нових Санжарах не зафіксовано підвищення температури. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що евакуйованим з Китаю громадянам залишилося перебувати в санаторії в Нових Санжарах ще 7 днів.

"В обсервації у нас сьогодні екватор. Ранковий медичний огляд не зафіксував підвищення температури", - заявив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що у Нових Санжарах завершили відбір проб на коронавірус у всіх людей, поміщених на обсервацію, включаючи медичний і обслуговуючий персонал.

До цього міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що підстав для того, щоб продовжувати термін обсервації в санаторії "Нові Санжари" більш ніж на 14 днів, немає.

Також РБК-Україна писало, що літак і автобуси, якими українців та іноземців доставили з китайського міста Ухань, продезінфікували. У МВС зазначили, що всі автобуси "пройшли потрійну експозицію" після використання.