ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екватор обсервації: у Нових Санжарах не зафіксовано підвищення температури

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 14:01
Екватор обсервації: у Нових Санжарах не зафіксовано підвищення температури
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Ранковий медичний огляд не зафіксував підвищення температури у евакуйованих українців

В евакуйованих громадян з Китаю у Нових Санжарах не зафіксовано підвищення температури. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що евакуйованим з Китаю громадянам залишилося перебувати в санаторії в Нових Санжарах ще 7 днів.

"В обсервації у нас сьогодні екватор. Ранковий медичний огляд не зафіксував підвищення температури", - заявив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що у Нових Санжарах завершили відбір проб на коронавірус у всіх людей, поміщених на обсервацію, включаючи медичний і обслуговуючий персонал.

До цього міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що підстав для того, щоб продовжувати термін обсервації в санаторії "Нові Санжари" більш ніж на 14 днів, немає.

Також РБК-Україна писало, що літак і автобуси, якими українців та іноземців доставили з китайського міста Ухань, продезінфікували. У МВС зазначили, що всі автобуси "пройшли потрійну експозицію" після використання.

У пасажирки автобусу, що прямувала з Італії в Україну, виявили температуру США попереджають про пандемію коронавірусу
Новини України евакуаціяПолтавская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся