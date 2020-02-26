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Всі померлі від коронавірусу в Італії були літніми людьми

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 09:29
Всі померлі від коронавірусу в Італії були літніми людьми
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Всі загиблі мали серйозні проблеми зі здоров'ям

Всі померлі від коронавірусу в Італії були літніми людьми та мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere.

Так, вік загиблих від коронавірусу становить від 62 до 84 років. За даними Corriere, у померлих були проблеми зі здоров'ям.

Зокрема, у 68-річної мешканки Кремони був рак, а незадовго до смерті стався серцевий напад. Ще одна 76-річна жінка хворіла на різні патології.

Крім того, декільком загиблим робили тест на зараження коронавірусом вже після смерті, оскільки їх було доставлено до лікарні з симптомами інших хвороб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії від зараження коронавірусом померли 11 людей. Було відомо, що кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом зросла до 322.

Також РБК-Україна писало, що за версією прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні сприяло неправильне управління лікарнею в північній Італії.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували в Мадриді. Кількість заражених коронавірусом в Іспанії зросла до 7. Вірус був виявлений у 24-річного молодого чоловіка, який недавно їздив до Італії.

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Новини України ІталіяКоронавірус
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