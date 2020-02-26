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Заступника міністра охорони здоров'я призначили головним санлікарем

Новини » Політика     26.02.2020 - 14:29
Заступника міністра охорони здоров'я призначили головним санлікарем
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Віктор Ляшко буде координувати дії органів держвлади, щоб організувати щодо запобігання потрапляння на територію України коронавіруса

Заступника глави Міністерства охорони здоров'я України Віктора Ляшка призначили головним санітарним лікарем. Про це в ході брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає РБК-Україна.

За його словами, Ляшко буде координувати дії органів державної влади, а також всіх необхідних служб, щоб якісно організувати роботу із запобігання потрапляння коронавірусу на територію України.

"Ми призначили пана Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни. Відсьогодні особисто ця людина буде, в тому числі координувати дії органів державної влади, всіх необхідних служб, щоб якісно організувати роботу із запобігання потрапляння на територію України цієї інфекції", - заявив він.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що обов'язки головного санітарного лікаря України буде виконувати заступник міністра охорони здоров'я. Однак він не виключив, що посада головного санітарного лікаря може бути окрема.

Крім того, президент Володимир Зеленський створив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я. Робоча група повинна до 1 березня 2020 року проаналізувати хід реформування системи охорони здоров'я України.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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