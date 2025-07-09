Усик - Дюбуа 2. Когда состоится битва взглядов: полное расписание мероприятий перед реваншем
Организаторы мегафайта в Лондоне определились с расписанием медиа-мероприятий, которые будут предшествовать поединку украинца Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Queensberry Promotions.
Расписание официальных мероприятий
Бой Усик - Дюбуа состоится 19 июля на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне. Это будет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO Усик встретится с обладателем пояса IBF Дюбуа. Официальные мероприятия перед боем начнутся в среду, 16 июля.
Расписание медиа-мероприятий перед поединком Усик - Дюбуа 2 (по киевскому времени):
- Среда, 16 июля, 18:00. Открытая тренировка.
- Четверг, 17 июля, 15:00. Пресс-конференция, после которой традиционно состоится первая битва взглядов соперников.
- Пятница, 18 июля, 17:00. Церемония взвешивания и финальная битва взглядов перед поединком.
- Суббота, 19 июля, около 23:30. Начало боя Усик - Дюбуа.
Послужной список Усика и Дюбуа
Украинский чемпион провел на профи-ринге 23 поединка. В них Усик только побеждал, в том числе 14 раз нокаутом.
Пояса WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе он получил после первой победы над Энтони Джошуа в сентябре 2021 года. В мае 2024-го Усик победил чемпиона WBC Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. В июне того же года украинец добровольно отказался от пояса IBF. А в декабре подтвердил чемпионство по трем версиям в реванше с Фьюри.
В активе Дюбуа 24 боя, в которых он одержал 22 победы (21 нокаутом) и дважды уступал. Первое поражение потерпел в декабре 2020 года - нокаутом в 10-м раунде от соотечественника Джозефа Джойса. Второе - в августе 2023-го - от Усика, когда в 9-м раунде бой завершился досрочной победой украинца.
После того поражения Дюбуа выиграл три боя подряд. Последняя победа над соотечественником Энтони Джошуа принесла ему титул чемпиона мира по версии IBF.
Ранее стало известно, где можно будет смотреть супербой Усик-Дюбуа в Украине.
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