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Руїс і Джошуа провели першу дуель поглядів перед реваншем

Новини » Спорт    05.09.2019 - 09:03
Руїс і Джошуа провели першу дуель поглядів перед реваншем
Фото: Руїс - Джошуа (twitter.com/Andy_destroyer1)

Бій відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) і Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) вперше зустрілися після того, як в червні мексикано-американець відібрав у британця чемпіонські титули. Про це інформує boxingscene.com.

Боксери провели першу дуель поглядів перед реваншем, який відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.

На прес-конференції, присвяченій прийдешньому поєдинку, суперники висловилися про повторний бій.

"Я втратив титули, але, як не раз говорив, бути чемпіоном - це не тільки пояса. Це відповідальність і душевний настрій. Енді чемпіон до 7 грудня. Два воїни знову вийдуть битися - і нехай переможе найкращий", - сказав Джошуа.

"Пояси залишаться при мені, адже 7 ​​грудня я знову впишу своє ім'я в історію - виграю точно так же, як і в перший раз. І так, знову посоромлю всіх прогнозистів. Чи "голодний" я? Звичайно. З чого б мені хотілося тільки 15-хвилинної слави? Хочу, щоб вона тривала поколіннями. Роками", - заявив Руїс.

Нагадаємо, переможець поєдинку Джошуа - Руїс потім може зустрітися з українським боксером Олександром Усиком.

Руїс погодився провести реванш проти Джошуа в Саудівській Аравії Джошуа і Руїс домовилися про дату і місце реваншу
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