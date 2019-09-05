Руїс і Джошуа провели першу дуель поглядів перед реваншем

Бій відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) і Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) вперше зустрілися після того, як в червні мексикано-американець відібрав у британця чемпіонські титули. Про це інформує boxingscene.com.
Боксери провели першу дуель поглядів перед реваншем, який відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії.
На прес-конференції, присвяченій прийдешньому поєдинку, суперники висловилися про повторний бій.
@Andy_destroyer1 vs @anthonyfjoshua— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 4, 2019
World Heavyweight Championship
Diriyah, Saudi Arabia
7 Dec
@SkySports Box Office & @DAZN_USA
#RuizJoshua2 #ClashOnTheDunes pic.twitter.com/nbLv4DtWF6
"Я втратив титули, але, як не раз говорив, бути чемпіоном - це не тільки пояса. Це відповідальність і душевний настрій. Енді чемпіон до 7 грудня. Два воїни знову вийдуть битися - і нехай переможе найкращий", - сказав Джошуа.
“Andy is Champion right now... That lasts until December 7” - @anthonyfjoshua #ClashOnTheDunes #RuizJoshua2 pic.twitter.com/e4ok0VNfyG— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 4, 2019
"Пояси залишаться при мені, адже 7 грудня я знову впишу своє ім'я в історію - виграю точно так же, як і в перший раз. І так, знову посоромлю всіх прогнозистів. Чи "голодний" я? Звичайно. З чого б мені хотілося тільки 15-хвилинної слави? Хочу, щоб вона тривала поколіннями. Роками", - заявив Руїс.
“I’ll win in the same fashion!” - @Andy_destroyer1 #ClashOnTheDunes #RuizJoshua2 pic.twitter.com/bausuWZB6O— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 4, 2019
Нагадаємо, переможець поєдинку Джошуа - Руїс потім може зустрітися з українським боксером Олександром Усиком.