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Удари в суперважкому дивізіоні по-іншому відчуваються, - Усик

Новини » Спорт    13.10.2019 - 11:15
Удари в суперважкому дивізіоні по-іншому відчуваються, - Усик
Фото: Усик достроково переміг Уїзерспуна (twitter.com/DAZN_USA)

Українець почав виступи в супертяжах з перемоги технічним нокаутом

Олександр Усик прокоментував перемогу над американцем Чазз Уізерспун в дебютному для себе бою в суперважкому дивізіоні. Своєю думкою український боксер поділився на прес-конференції після поєдинку, яку транслював Youtube-канал Fino Boxing.

Зокрема, українець зазначив різницю хевівейта від важкої ваги.

"Відрізняється динамікою. У цій вазі все повільніше відбувається. Удари, звичайно, по-іншому відчуваються, навіть якщо проходить удар в плече. Відчувається, що хлопець дуже багато важить", - сказав Усик.

"Думаю, що я наберу ще трохи ваги. Буде 100 кг або трохи більше. Не проблема набрати вагу, але тоді можуть бути проблеми якості боксу. Потрібно звикнути. Мені потрібно попрацювати над точністю ударів", - додав українець.

Згідно з опублікованою статистикою ударів, Усик пробив 347 раз, 139 з яких виявилися точними (40,1%). Що стосується Уїзерспуна, то в його активі 208 ударів, але лише 21 з них влучив у ціль (10,1%). Кроме того, в Олександра пройшло 56 джебів, в той час як в американця - всього п'ять, й 86 силових ударів, у Чазза - 16.

Усик здолав Уїзерспуна в результаті технічного нокауту в сьомому раунді. Завдяки цій перемозі українець став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким на даний момент володіє Енді Руїс.

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