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Усик - Уїзерспун: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    12.10.2019 - 14:04
Усик - Уїзерспун: прогноз букмекерів
Фото: Усик - Уїзерспун (twitter.com/MatchroomBoxing)

Фахівці вважають фаворитом українського боксера

Український боксер Олександром Усиком дебютує в суперважкій вазі в поєдинку з американцем Чазз Уізерспун. Пряму трансляцію можна подивитися на телеканалі "Інтер", початок - орієнтовно о 05:30 ранку за київським часом.

12-13 жовтня 5:30
Чикаго, Wintrust Arena

На думку букмекерських компаній, український боксер є беззаперечним фаворитом бою. Коефіцієнт на перемогу дебютанта у суперважкій вазі становить 1,17, на успіх Уїзерспуна - 17,00. Традиційно на рідкісну в боксі нічию дається коефіцієнт 29,00.

Перемога українця шляхом нокауту оцінюється в 1,1, менш вірогідною вони вважають успіх американця шляхом нокауту - 17,00.

Поєдинок - перший для українського боксера в суперважкій вазі. На його кону немає чемпіонських поясів.

Нагадаємо, промоутер українця Едді Хірн заявив, Олександр Усик після цього поєдинку буде боксувати за титули.

На даний момент українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.

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