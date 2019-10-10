Усик і Уізерспун провели відкрите тренування перед боєм

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик і його суперник у дебютному бою в суперважкій вазі Чазз Уїзерспун провели відкрите тренування у центрі Чикаго. Про це повідомляється в Twitter промоутерської компанії українського боксера Matchroom Boxing.

Усик провів імпровізований бій з тінню, а також побоксував з м'ячиком, прикріпленим до кепки на голові. Американський боксер також побоксував з повітрям і пострибав на скакалці.

Їх поєдинок відбудеться в ніч з 12 на 13 жовтня на Wintrust Arena. На бій майже не залишилося квитків у вільному доступі.

Дебютувати в хевівейті Усик повинен був в бою проти Тайрона Спонга, але позавчора голландський боксер попався на застосуванні заборонених препаратів. Тест показав наявність в його організмі кломіфена, який використовується для підвищення тестостерону у чоловіків. Сам нідерландський боксер відкинув звинувачення у вживанні допінгу.